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На Волині поліцейські викрили масштабне підпільне виробництво підакцизних товарів

Новини регіону / Волинська область 29-ноя, 2022, 11:529 prov 0
Під контролем організатора троє виконавців забезпечували виробництво алкогольної продукції. Вартість вилученого складає майже 2 мільйони гривень.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно з детективами Територіального управління БЕБ у Волинській області припинили протиправну діяльність на території області.
41-річний місцевий житель налагодив бізнес з виробництва фальсифікованої підакцизної продукції та залучив у спільники трьох чоловіків. 
У облаштованих цехах, за допомогою кустарних засобів, фігуранти здійснювали змішування етилового спирту з водою, додаючи спеціальні барвники. Алкогольну суміш розливали і наклеювали підроблені марки акцизного податку України та етикетки, із зображенням торгівельних марок. Окрім того, цехи використовувались для зберігання контрафактних тютюнових виробів з метою подальшого збуту.
23 листопада оперативники викрили одного з фігурантів під час спроби збуту партії фальсифікованої продукції з метою одержання 5000 гривень прибутку.
Того ж дня було проведено низку санкціонованих обшуків, в ході яких правоохоронці виявили та вилучили  близько 3,4 тис. літрів спирту та спиртових сумішей, 1,7 тис. пачок цигарок. Також  було вилучено  2 автомобілі та 75 тисяч гривень. 
Вживаються заходи щодо накладення арешту на вилучене майно.
Слідство триває за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.тн
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України.
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