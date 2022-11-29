Знавці Біблії Тинненського ліцею завжди в лідерах

«Привчай юнака до дороги його,

і він, як постаріється, не уступиться з неї» (Пр. 22:6)

Вже традиційно учні Тинненського ліцею прийняли вкотре участь в обласному етапі конкурсу “Знавці Біблії”. Засновник конкурсу, - директор Національної дитячої ради західного регіону України, Віце-президент з питань освітніх проектів Міжнародного благодійного фонду "МИР" Сергій Скоропляс. Конкурс проводиться за підтримки Благодійного фонду “Живи, Україно”, Громадської ради з питань співпраці з Церквами і релігійними організаціями, за підтримки Міністерства освіти і науки України. Участь у конкурсі беруть учні 1-11 класів закладів загальної середньої освіти, студенти професійно-технічних та вищих закладів освіти.

До речі, завдання досить цікаві, але й не легкі. Для того, щоб перемогти - потрібні точні знання Святого Письма, а також всесвітньої історії.

Можна багато і довго говорити про важливість таких конкурсів. Кілька років ми спостерігаємо, як тривають бурхливі суперечки про потрібність і доцільність у школах предмету “Християнська етика”. Думки і досі неоднозначні - хтось “категорично за”, інші - дуже “проти”.





Основними завданнями Конкурсу є: створення умов для соціалізації молоді України в інтересах особистості, суспільства та держави на біблійних засадах; популяризація здорового способу життя серед підлітків та молоді; інформування підлітків і молоді про незворотній негативний вплив алкоголю, наркотиків та куріння тощо на життя; зміцнення психологічних і емоційних стосунків між учителем й учнями, батьками та дітьми, включення батьків в освітній процес; виховання глибокої поваги до Біблії, любові до своєї держави.

Прищепити християнські цінності дітям та любов до читання Слова Божого – це той фундамент, котрий допоможе збудувати щасливе майбутнє України. Виховати нове покоління країни неможливо без таких християнських чеснот, як от: віра, любов, чесність, порядність, терпіння, доброта, це доведено тисячоліттями. Адже, у сучасному світі наші діти все більше зустрічаються із поняттями нетрадиційної орієнтації, про права та суспільне прийняття секс-меншин тощо.

Майбутнє особистості, сім’ї, держави, людського суспільства і цивілізації в цілому значною мірою залежить від того, які цінності закладаються в душі молодого покоління і велику роль в цьому відіграє школа, в якій учні проводять півдня. А вирішальну роль у вихованні дітей та молоді відіграє біблійне розуміння особистості як духовно-фізичної істоти, особистісно-орієнтований підхід розглядає людину як неповторне, своєрідне і оригінальне творіння Боже; «Він руку печатає кожній людині, щоб пізнали всі люди про діло Його» ще сказано у V столітті до нашої ери в Книзі Йова, задовго до освоєння методу ідентифікації людей за відбитками пальців.

Цьогоріч Дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів та подарунками були нагороджені 45 учнів 3-11 класів. Дипломом РОІППО та Громадської спілки «Покликані перемагати» «За вагомий особистий внесок у розвиток духовності та утвердження християнських цінностей у закладах загальної середньої освіти Рівненщини» нагороджені директор Тинненського ліцею Володимир Титечко та вчителі християнської етики.

Дякуємо організаторам такого потрібного та цікавого конкурсу: Сергію Скороплясу – директору ГС «Покликані перемагати», головуючому Національної дитячої ради західного регіону України при Уповноваженому Президента з прав дитини та дитячої реабілітації, а також Алли Черній – Директору Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Однозначно «так» наші учні мають вивчати елементи Святого Письма як в стінах навчальних закладів, так і поза його межами. Чому?Біблія – це Книга №1 у світі. Це найцінніша та найпоширеніша Книга, це найперша друкована Книга в світі. Це Книга – яка несе Світло і Правду мешканцям Землі, хоча на Неї найбільше оголошували полювання.

Біблія – найперша друкована книга ( 15 століття, Німеччина) та найбільш поширена в світі. Біблія – перша книга, яка прочитана в космосі. У 1968 році астронавти прочитали по черзі І главу Старого Заповіту (Кига Буття) на Місяці, в той час, коли в срср радянська влада саджала по тюрмах християн. – найперша друкована книга ( 15 століття, Німеччина) та найбільш поширена в світі. Біблія – перша книга, яка прочитана в космосі. У 1968 році астронавти прочитали по черзі І главу Старого Заповіту (Кига Буття) на Місяці, в той час, коли в срср радянська влада саджала по тюрмах християн.