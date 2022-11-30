Мастопатия — патология молочных желез, вызванная нарушением соотношения соединительной и эпителиальной ткани. Заболевание сопровождается формированием доброкачественной опухоли. Болезнь диагностируют у 70% женщин репродуктивного возраста. Лечением фиброзно-кистозной мастопатии занимается маммолог.

Почему возникает мастопатия

Одна из основных причин — повышенный уровень эстрогенов, дефицит прогестерона. При гормональном сбое нарушается рост железистой и фиброзной тканей, эпителий протоков и альвеол разрастается, формируются кисты.

Провоцирующие факторы:

- ранний или поздний климакс или начало менструального цикла;

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хронические сбои менструального цикла;

- бесконтрольный прием противозачаточных таблеток;

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лактация менее трех месяцев или полный отказ от грудного вскармливания;

- генетический фактор;

- ожирение, сахарный диабет, дисфункция щитовидной железы, поликистоз яичников;

- болезни органов мочеполовой системы, бесплодие;

- отсутствие регулярной половой жизни;

- болезни печени;

- частые стрессы.

Мастопатию часто выявляют у нерожавших женщин или тех, кто сделал более трех абортов.

Диагностика и лечение мастопатии

Основные симптомы заболевания — боль в молочных железах, появление уплотнений, прозрачные, желтые или коричневые выделения из сосков. Дискомфорт обычно усиливается за несколько дней до начала месячных. При появлении подобных признаков необходимо посетить маммолога. Самостоятельное лечение от мастопатии приводит к развитию осложнений.

После опроса, осмотра и пальпации врач назначит маммографию, биопсию, морфологические исследования, анализ на гормоны. Дополнительно потребуется консультация и осмотр гинеколога. На основании результатов обследования специалист составляет схему лечения фиброзно-кистозной болезни.

При лечении фиброзно-кистозной мастопатии важно устранить гормональный дисбаланс. Врач назначает препараты для нормализации менструального цикла и гормонального фона, витамины. Купировать боль помогут нестероидные противовоспалительные средства. Антидепрессанты и седативные медикаменты необходимы, если мастопатия сопровождается раздражительностью, бессонницей. Дополнительно необходимо отказаться от вредных привычек, избегать стрессов, правильно и сбалансировано питаться, не злоупотреблять напитками с кофеином. Эти правила актуальны и для профилактики мастопатии.