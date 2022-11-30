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"Замінувала" поштове відділення після конфлікту з чоловіком

Рівненська область / Новини регіону 30-ноя, 2022, 14:429 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури рівнянці оголошено підозру у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху (ч. 1 ст. 259 КК України).
У ході досудового розслідування встановлено, що 16 жовтня цього року 25-річна жінка, діючи умисно та усвідомлюючи при цьому суспільно-небезпечний характер своїх дій, з власного мобільного телефону зателефонувала на гарячу спецлінію «102» та повідомила завідомо неправдиву інформацію про мінування поштового відділення по вул. В’ячеслава Чорновола у Рівному.
Правоохоронці встановили особу жінки. За її словами про мінування вона повідомила після конфлікту з чоловіком, який саме збирався їхати у вказане відділення.
Наразі вирішується питання обрання підозрюваній запобіжного заходу, а також проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного злочину.
Досудове розслідування проводять слідчі СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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