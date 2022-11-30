"Замінувала" поштове відділення після конфлікту з чоловіком

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури рівнянці оголошено підозру у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху (ч. 1 ст. 259 КК України).У ході досудового розслідування встановлено, що 16 жовтня цього року 25-річна жінка, діючи умисно та усвідомлюючи при цьому суспільно-небезпечний характер своїх дій, з власного мобільного телефону зателефонувала на гарячу спецлінію «102» та повідомила завідомо неправдиву інформацію про мінування поштового відділення по вул. В’ячеслава Чорновола у Рівному.Правоохоронці встановили особу жінки. За її словами про мінування вона повідомила після конфлікту з чоловіком, який саме збирався їхати у вказане відділення.Наразі вирішується питання обрання підозрюваній запобіжного заходу, а також проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного злочину.Досудове розслідування проводять слідчі СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.