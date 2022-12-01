бурятські шамани-дармоїди їдуть на фронт спасати орків

Головний Шаман російської федерації шойгу і далі дурить людей, що він ніби то щось може з його шаманським родом. Час від часу своїми страшилками шамани залякують людей, а путін схоже в те вірить, бо шойгу його постійно переконує, що його відьомські штучки, як і він сам може диктатору стати в пригоді. Так шойгу видав чергову порцію маразму: вирішили відправити на фронт шаманів. Щоправда, щоб робити їхній обряд є умова - треба, щоб вночі вили з великою вібрацією Пси. Але так, як там їх нема, тоді прийдеться по черзі завивати то оркам, то самим шаманам.

З Бурятії, яка є одним із лідерів за втратами на війні росії проти України, для окупантів відправлять юрти з шаманами. Таку "допомогу" отримають військові, які перебувають у Старобешівському районі Донецької області.

Як повідомляє видання "Сибирь. Реалии", юрти для військових привезуть представники "Гуннського фонду". В них російські окупанти зможуть пройти шаманський обряд і відпочити. Зазначається, що на Донбас окупантам передадуть три таких юрти.

Голова фонду Олег Булутов зауважив, що, окрім обрядів, шамани зможуть надавати в юртах допомогу пораненим росіянам. Встановлювати такі "пункти" планують у безпосередній близкості від зони ведення бойових дій.

Чому саме юрта? Це зручно: її завжди можна швидко розгорнути або скласти назад і перевезти, і в ній можна проводити шаманські обряди. Тільки шамани можуть, наприклад, повертати душу. Буває таке, що людина злякалася, під вибух потрапила чи ще щось. Шамани мають можливість швидко відновити людину. Або якщо отримав поранення, струс головного мозку, то баряшини (костоправи) можуть на місці оперативно допомогти – поправити хребет чи щось зробити", – наголосив Булутов.

Щоправда дехто сумнівається в тому, що їх туди відправляють саме для такого обряду. Мабуть це помста путіна, що дармоїди-шамани не виправдали його надій щодо України.

Роман Сириця ( частково шаман)