Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир ПЦУ

В останні тижні СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП у Києві та багатьох областях. Вони пов’язані з пропагандою "русского міра" у церквах УПЦ МП. Кільком священнослужителям повідомили про підозри.

1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.

1 грудня Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації. Пізніше співрозмовники УП в команді президента повідомили, що РНБО ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.

Вранці 2 грудня Служба безпеки України проводила обшуки у низці храмів та монастирів УПЦ МП у трьох областях.

Солом’янський районний суд Києва відправив під особисте зобов'язання до 29 січня священника Києво-Печерської Лаври Захарія (Анатолій Войтенок), на богослужінні якого прославляли "русскій мір".

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Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували в якості монастиря у складі Православної церкви України, водночас міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, що мова не йде про передачу Лаври від УПЦ МП до ПЦУ.: "1 грудня 2022 р. було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) Української православної Церкви (Православної церкви України). Відомості про цю юридичну особу в складі Помісної церкви внесені 2 грудня до Єдиного державного реєстру (45081205)".: ПЦУ зазначає, що "з метою відновлення історичної справедливості, подолання наслідків неканонічного підпорядкування української святині владі Московському патріархату" священний синод ПЦУ на своєму засіданні 23 травня 2022 р. (постанова №30) ухвалив рішення про створення у складі Помісної церкви релігійної організації – чоловічого монастиря "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра".Тоді ж синод доручив митрополиту ПЦУ Епіфанію звернутися до Кабінету міністрів із проханням надати один з храмів Лаври у її верхній частині для богослужінь, а певні приміщення – для монастирської діяльності."Митрополит Київський і всієї України за посадою є священно-архімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської Лаври. Також рішенням синоду блаженнійший митрополит Епіфаній призначений очолювати монастир як юридичну особу", - заявили у ПЦУ.: Пізніше міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, що реєстрація Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври в якості монастиря ПЦУ стосується того самого монастиря, який і раніше перебував у користуванні Православної церкви України.