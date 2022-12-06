На Рівненщині досі не всі діти-переселенці забезпечені безкоштовним харчуванням в закладах освіти

Через бойові дії на території України мільйони людей змушені були змінити своє місце проживання, здебільшого, рятуючи дітей. Наразі на Рівненщині живе понад 10 тисяч дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, але ця цифра змінюється щодня.
Держава надає таким неповнолітнім ряд гарантій, і завдання ювенальних прокурорів – проконтролювати їх дотримання на місцях. Зокрема, Законом України передбачено, що діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, які навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, забезпечуються безкоштовним харчуванням у відповідному порядку.
Проте, прокурорами встановлено, що не всі об’єднані територіальні громади виконали цей Закон і внесли вказану категорію дітей до переліку осіб, які забезпечуються безкоштовним харчуванням у закладах освіти.
Тому, з метою усунення цих порушень, органами прокуратури області скеровано 35 листів із зобов’язанням органів місцевого самоврядування вжити відповідних заходів.
За результатами розгляду вказаних листів 22 об’єднані територіальні громади вже привели рішення своїх рад у відповідність чинному законодавству і забезпечили безкоштовним харчуванням неповнолітніх, які проживають та навчаються на їх території, ще 13 – на розгляді.
Якщо ви – ВПО, і не отримуєте належних послуг та захисту, або ж вам відомі порушення таких гарантій стосовно тимчасово переміщених дітей або евакуйованих із зон проведення активних бойових дій внутрішньо переміщених осіб – звертайтесь до найближчої прокуратури.
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Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.