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Приватизував берег річки – Новоград-Волинська окружна прокуратура зобов’язала повернути ділянку землі до комунальної власності

Новини регіону / Житомирська область 07-дек, 2022, 15:399 prov 0
За позовом прокурора Новоград-Волинської окружної прокуратури судом визнано незаконним і скасовано розпорядження райдержадміністрації про відведення у приватну власність земельної ділянки водного фонду вартістю 300 тис. грн та зобов’язано користувача повернути її до комунальної власності.
Установлено, що розпорядженням Новоград-Волинської райдержадміністрації місцевому жителю затверджено проект землеустрою щодо надання у власність для ведення садівництва земельну ділянку водного фонду площею 0,12 га, розташовану на р. Чорна за межами с. Ужачин Брониківської територіальної громади. Згодом, зареєструвавши право власності, володілець продав землю.
Проте такі дії вчинені неправомірно, оскільки законодавством не передбачено передачу землі водного фонду у приватну власність для ведення садівництва.
Окружна прокуратура звернулася з позовом до Новоград-Волинського міськрайонного суду, який підтримав правову позицію прокурора.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
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