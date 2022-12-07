На Рівненській митниці ДБР виявило російські товари, їх передадуть на потреби ЗСУ

Працівники ДБР виявили на Рівненській митниці радіатори та будівельні матеріали з рф, які ділки намагалися завезти до України під виглядом китайських товарів.
Приватна фірма намагалася завезти для продажу 125 авторадіаторів та понад 200 ящиків різних матеріалів для будівництва, зокрема, саморізи, свердла, шліфувальні елементи тощо. Країною погодження цих товарів є російська федерація.
За попередніми оцінками вартість майна сягає приблизно 1 млн гривень.
Щодо осіб, які намагалися незаконно переправити російський товар, складено адміністративний протокол за порушення митних правил згідно ст. 483 Митного кодексу України.
Вилучені товари будуть передані Рівненській обласній військовій адміністрації та використовуватимуться для потреб Збройних сил України.