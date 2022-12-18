Чому сняться квіти?

Квіти – це вічні та прекрасні супутники життя, які супроводжують нас і в смутку, і в радості від дня народження і до останнього подиху. Неймовірно красиві та ніжні, вони дарують гарний настрій, створюють атмосферу свята навколо і є ідеальним доповненням будь-якого подарунка. Тому коли нам квіти приходять у сновидіннях, ми неодмінно намагаємося побачити в цьому якийсь сенс.

Що означає квітка уві сні?

Якщо вам наснилися живі квіти, вони точно будуть гарним і позитивним символом, віщуючи якусь приємну, радісну подію. Фахівці навіть створили особливий сонник, де можна знайти докладне трактування кожної окремої рослини. Флористи квіткового магазину «Букетик 24» поділилися з нами цікавою та захоплюючою інформацією. Так до чого ж нам сниться та чи інша квітка?

- нарциси, тюльпани, проліски: весняні квіти означатимуть гармонію та спокій у житті;

- польові рослини – волошки, маки, дзвіночки – віщують вам приємну несподіванку;

- хризантеми білого кольору символізують гордість за своїх рідних та близьких;

- ромашка – це чистота та щирість почуттів, ознака сімейного щастя й сильного кохання;

- троянди – хоч в букеті, хоч на кущі – передбачають приємну зустріч, гарні новини;

- лілія – багатство та благополуччя, сон про великий і ароматний букет свідчить про те, що на вас чекає хороший фінансовий прибуток.

Якщо звернутися до сонника Міллера, можна знайти значення сновидіння, де ви бачите квіти в саду. Означатимуть вони задоволення або будь-яке придбання. Тільки є одна умова: якщо квіти свіжі та красиві. Зів'ялі, слабкі рослини загрожують неприємностями. І окремо хочеться відзначити колір – білі суцвіття в саду попереджають про смуток.

Яскраві бутони вкажуть на те, що у вас приплив сил та енергії, і ви зможете провернути багато корисних справ. Якщо ж вам наснився зів'ялий бутон, можна очікувати неприємностей зі здоров'ям. Сон, в якому ви ставите розкішний букет у гарну вазу, означає, що попереду у вас – щасливе та безхмарне життя, сповнене глибокого сенсу і приємних подій.

І останнє значення. Все може бути набагато банальніше: без будь-яких знаків, іносказань і трактування – вам просто хочеться отримати в подарунок квіти, хочеться уваги. А в цьому випадку вже простіше – достатньо відвідати квітковий сайт з доставкою в Рівному https://buketik24.com.ua/dostavka-kvitiv-rivne/ І не треба ніяких натяків – кажіть коханому прямо про своє бажання!