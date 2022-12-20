Визначали володаря кубка міста Сарни

З нагоди ювілею Віктора Григоровича Параниці – потужного і знаного шахіста на теренах як Рівненської так і сусідніх областей провели шахісти міського ШШК «Дебют» ВІП турнір–3, що входив в залік 13-етапу на визначення володаря кубка м. Сарни.Після добрячої порції привітань та вручення заслужених нагород ювіляру учасники зіграли турнір в його честь з регламентом в 9 турів по10 хвилин на партію.З початку турніру шахісти йшли великою лідируючою групою, що не зменшувалася до восьмого! туру. Кількість претендентів на пядестал за два тура до завершення ще складала 12 чоловік. Серед усіх виділявся хіба що Олександр Параниця, котрий методично нарощував свою перевагу, чим і забезпечив собі впевнене чемпіонство. Боротьба ж за призові місця набула свого апогею у двох заключних турах.Найважливіші партії восьмого туру ще більше заплутали ситуацію: Олександр Параниця - Олександр Абрамчук - нічия, Тарас Банацький - Віктор Сергійчук 0-1, Микола Копищик - Петро Кукла 1-0, Олексій Жакун - Андрій Чернецов 1-0, Віктор Параниця – Іван Копищик 1-0. А розвязку забезпечив останній тур: Микола Копищик - Олександр Параниця - нічия, Віктор Сергійчук – Віталій Годунко 1-0, Олександр Абрамчук - Олексій Жакун - нічия, Тарас Банацький - Віктор Параниця 0-1. В результаті двох перемог в останніх турах срібну нагороду виборов Віктор Сергійчук, а бронзу здобув імениник Віктор Параниця. Бойова нічия між Жакуном і Абрамчуком залишила обох за межами пядесталу, відповідно четверте і пяте місце. Шістку кращих замкнув Микола Копищик.1. Параниця Олександр, 2181, Сарни - 7,5 очок2. Сергійчук Віктор, 1898, Стрільськ - 6,53. Параниця Віктор, 2059, Сарни - 6,04. Жакун Олексій, 2148, Дубровиця – 5,55. Абрамчук Олександр, 2070, Чудель – 5,56. Копищик Микола, 1900, Сарни – 5,57. Кукла Петро, 2088, Вараш – 5,08. Галаган Володимир, 2033, Сарни – 4,59. Годунко Віталій, 1976, Сарни – 4,010. Банацький Тарас, 1895, Кричильськ – 4,011. Чернецов Андрій, 2039, Сарни –4,012. Копищик Іван, 1895, Сарни – 4,013. Якимчук Василь, 2012, Сарни – 3,014. Юрчук Віталій, 1888, Сарни – 2,515. Корсун Юрій, 1900, Сарни – 2,516. Павлюк Семен, 1883, Сарни – 2,0Традиційний турнір з меншим регламентом часу в 7 турів по 5 хвилин найсерйознішим чином розпочали учасники останньої заруби попереднього турніру Олексій Жакун та Олександр Абрамчук, які громили всіх підряд поки не зустрілися знову в очній зустрічі. Перемогу тут здобув Жакун чим і забезпечив собі першість. Доля срібної нагороди вирішувалася в останньому тарі між Миколою Копищиком та Олександром Абрамчуком. Звитягу, а відповідно і друге місце здобув Микола Копищик. Третє місце за рівної кількості очок, але кращого коефіцієнта Бухгольца посів Андрій Чернецов.1. Жакун Олексій, 2148, Дубровиця – 6,0 очок2. Копищик Микола, 1900, Сарни – 5,03. Чернецов Андрій, 2039, Сарни – 4,54. Параниця Віктор, 2059, Сарни - 4,55. Абрамчук Олександр, 2070, Чудель – 4,06. Корсун Юрій, 1900, Сарни – 4,07. Кукла Петро, 2088, Вараш – 4,08. Сергійчук Віктор, 1898, Стрільськ - 4,09. Годунко Віталій, 1976, Сарни – 3,010. Павлюк Семен, 1883, Сарни – 3,011. Галаган Володимир, 2033, Сарни – 3,012. Банацький Тарас, 1895, Кричильськ – 2,513. Юрчук Віталій, 1888, Сарни – 1,5