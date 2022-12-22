Заперечення збройної агресії рф проти України – на Житомирщині судитимуть священника

Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно місцевого священника за фактом заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році (ч. 1 ст. 436-2 КК України).Слідством установлено, що кримінальне правопорушення весною 2022 року, під час дії воєнного стану, скоїв 50-річний дієцезіальний священник РКЦ, настоятель однієї з парафій Житомирського району .Так, провівши богослужіння з нагоди релігійного свята – Вербної неділі, він ще й «дав настанови» прихожанам, нав’язуючи свої переконання. Зокрема, стверджував про недостовірність фактів скоєння воєнних злочинів військовослужбовцями росії стосовно цивільного населення у Бучі.Обвинувачений заперечував збройну агресію рф проти українського народу, умисно підтримував наративи ворожої пропаганди та поширював їх серед парафіян.Досудове розслідування, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, проводило Управління СБУ в Житомирській області.