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Заперечення збройної агресії рф проти України – на Житомирщині судитимуть священника

Новини регіону / Житомирська область 22-дек, 2022, 17:479 prov 0
Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно місцевого священника за фактом заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році (ч. 1 ст. 436-2 КК України).
Слідством установлено, що кримінальне правопорушення весною 2022 року, під час дії воєнного стану, скоїв 50-річний дієцезіальний священник РКЦ, настоятель однієї з парафій Житомирського району .
Так, провівши богослужіння з нагоди релігійного свята – Вербної неділі, він ще й «дав настанови» прихожанам, нав’язуючи свої переконання. Зокрема, стверджував про недостовірність фактів скоєння воєнних злочинів військовослужбовцями росії стосовно цивільного населення у Бучі.
Обвинувачений заперечував збройну агресію рф проти українського народу, умисно підтримував наративи ворожої пропаганди та поширював їх серед парафіян.
Досудове розслідування, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, проводило Управління СБУ в Житомирській області.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
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