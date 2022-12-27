Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.12 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 27.12 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 103220 (+620) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks - 3016 (+0) од,бойових броньованих машин / APV - 6024 (+7) од,артилерійських систем / artillery systems – 1998 (+2) од,РСЗВ / MLRS – 418 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 212 (+0) од,літаків / aircraft – 283 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 267 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1707 (+0),крилаті ракети / cruise missiles - 653 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4652 (+5) од,спеціальна техніка / special equipment - 179 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bakhmut and Lyman directions.Дані уточнюються / Data are being updated.Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!