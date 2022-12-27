Прописка и регистрация в Украине в 2023 году

Правила прописки в Украине в большинстве своём определяються Законом "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1871-20#Text). Этот документ детально описывает процедуру, особенности и необходимые для прописки документы. Закон довольно ёмкий, наполнен отсылками и, естественно, многими юридическими терминами. В этой статье мы попробуем объяснить процедуру регистрации места жительства в Украине на понятном языке.

Приём документов

На сегодняшний день единственным уполномоченным органом, который принимает документы для прописки является ЦНАП, что расшифровуеться как Центр предоставления административных услуг. Администраторы, которые работают на приёме в таких Центрах уполномоченны заверять копии предоставляемых документов, формировать дело и передавать его в отделы регистрации места жительства. Отдел регистрации места жительства, в свою очередь, более детально, с помощью электронных реестров, проверяет легитимность документов, их необходимый объем и соответствие с требованиями закона принимает решение о регистрации.

Однако, нужно отметить что ЦНАПы работают в основном в городах, обласных или районных центрах. Там, где ЦНАПы пока что не организованы, документы для прописки принимают сразу отделы регистрации, которые работают при исполкомах. Там, где отсутствуют и исполкомы, документы для прописки принимают местные главы.

Регистрация места жительства в Украине возможна также и в онлайн-формате. Такая регистрация оформляется через интернет-платформу государственных услуг "Дия". Прописаться онлайн можно при внесении информации о жилье в электронный реестр имущественных прав, а лица, которые желают прописаться, должны быть авторизованными на портале. При выборе данного способа, платформа "Дия" предоставляет пошаговую инструкцию, однако, на период действия военного положения такая услуга доступна не во всех регионах Украины.

Список документов

Необходимый перечень документов для прописки устанавливается в зависимости от категории лиц-заявителей. В любом случае необходимо подтвердить личность. Для граждан Украины возрастом до 14 лет документом подтверждающий личность является свидетельство о рождении. Всем гражданам после 14 лет необходимо иметь паспорт. Иностранцам для прописки необходимо получить документ, который позволяет им проживать в Украине свыше срока действия визы или 3-х месячного срока пребывания в стране. Таким документом, как правило, является вид на жительство, но может быть и другой документ, например, удостоверение беженца.

Дополнительно необходимо иметь:

- Военнообязанным гражданам Украины для прописки потребуется военный билет или документ заменяющий его, при этом уже с воинским учётом по будущему месту прописки.

- Лицам, не достигнувшим 18-ти летнего возраста, для прописки понадобиться разрешение родителей, личное или нотариальное. При этом, до 14 лет они должны быть прописаны по одному адресу с родителями или одним из них. После 14 лет они сами могут выбирать место регистрации. Разрешение родителей не требуется при прописке в общежитиях учебных заведений.

- Иностранцам также нужно предоставить перевод внутреннего паспорта.

Независимо от категорий лиц, прописка в Украине оформляется на основании права собственности на жильё или права распоряжения им. То есть прописаться можно либо, если лицо является собственником жилья, либо по согласию другого собственника жилья.

Как получить согласие на прописку

Личного жилья, конечно, может и не быть, но прописаться должен каждый. Таковы требования закона. Бывает, что и при наличии прав собственности фактически человек живёт в другом месте, где нужно прописаться. Временно прописаться бывает нужно для решение определённых локальных целей. В таких случаях необходимо получить согласие на прописку. Для помощи в таких ситуациях существует специальная услуга по предоставлению прописки. Такой сервис работает как юридическая услуга "под ключ". Философия такой деятельности направлена на долгосрочное и качественное обслуживания клиентов на необходимый им срок. То есть предоставляются не только документы для прописки и согласие собственника, а и дальнейший сервис. Постоянная связь с клиентом и все необходимые действия сделают прописку даже качественней чем в собственном жилье. Ведь все вопросы связанные с пропиской будут контролировать и решать специалисты. Купить прописку означает довериться профессионалам и получить надёжного и эффективного партнёра.



