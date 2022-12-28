Невидимий фронт війни: чого та якою ціною досягнули українські дипломати в 2022

2022 для української дипломатії був сповнений складних викликів. За 10 місяців вторгнення, Україні вдалося перетворитися з умовної "буферної зони" між Заходом та Росією – у справжнього актора міжнародної політики. Зараз світ змушений рахуватися з нашими інтересами. Наші дипломати фактично заново себе винайшли, подекуди змінювали стратегію, розширювали горизонти, аби відповідати на удари ворога.Російська агресія поставила Україну в скрутне становище, адже повномасштабне вторгнення передбачало атаку не лише на полі бою, а й по всіх можливих напрямках. Державні інституції теж пережили потужний стрес-тест.спільно з МЗС та віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною проаналізували цей доленосний для української дипломатії рік.