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Невидимий фронт війни: чого та якою ціною досягнули українські дипломати в 2022

Головна / Україна і світ / Політика 29-дек, 2022, 08:109 prov 3
2022 для української дипломатії був сповнений складних викликів. За 10 місяців вторгнення, Україні вдалося перетворитися з умовної "буферної зони" між Заходом та Росією – у справжнього актора міжнародної політики. Зараз світ змушений рахуватися з нашими інтересами. Наші дипломати фактично заново себе винайшли, подекуди змінювали стратегію, розширювали горизонти, аби відповідати на удари ворога.
Російська агресія поставила Україну в скрутне становище, адже повномасштабне вторгнення передбачало атаку не лише на полі бою, а й по всіх можливих напрямках. Державні інституції теж пережили потужний стрес-тест. 24 канал спільно з МЗС та віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною проаналізували цей доленосний для української дипломатії рік.
Джерело.
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