Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 02.01.23 were approximately:особового складу / personnel – близько/ about 107440 (+720) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 3031 (+0) од,бойових броньованих машин / APV ? 6093 (+9) од,артилерійських систем / artillery systems – 2027 (+6) од,РСЗВ / MLRS – 423 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 213 (+0) од,літаків / aircraft – 283 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 269 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1836 (+44),крилаті ракети / cruise missiles – 723 (+0),кораблі /катери / warships / boats – 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4725 (+5) од,спеціальна техніка / special equipment – 181 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Lyman, Bakhmut and Avdiyivka directions.Дані уточнюються / Data are being updated.Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!



