Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.23

особового складу / personnel – близько/ about 107440 (+720) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ? 3031 (+0) од,
бойових броньованих машин / APV ? 6093 (+9) од,
артилерійських систем / artillery systems – 2027 (+6) од,
РСЗВ / MLRS – 423 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 213 (+0) од,
літаків / aircraft – 283 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 269 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1836 (+44),
крилаті ракети / cruise missiles – 723 (+0),
кораблі /катери / warships / boats – 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4725 (+5) од,
спеціальна техніка / special equipment – 181 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Lyman, Bakhmut and Avdiyivka directions.
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
Генеральний штаб ЗСУ.