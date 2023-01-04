Посадовці-втікачі, посадовці-хабарники та їх гареми - мають бути на передовій: українське суспільство

Сьогодні в українському суспільстві точаться баталії та сперечання відносно того, щоб до мобілізації долучали, в першу чергу, так званих штрафників та їх всіляких родичів. Це люди, які відомі корупційними скандалами, а також їх родичі. Річ в тім, що політика – брудна справа, а в Україні вона найбрудніша та перемішана з кривавими подіями. Україну століттями обкрадала росія, а тільки но вона стала незалежною, як її почали жерти різні хробаки зсередини.



Україна , на жаль,у світі сьогодні відома не лише з гарної сторони: патріотизмом, героїзмом людей, відомими спортсменами Світоліною, братами Кличко, Усиком, а й корупційними безпардомними схемами, ниточки яких ведуть в росію.

Чого лише варта епопея про горе-президента, двічі героя – зека яника. З якого заради розваги реготали і самі співтовариші. Так з повагою відзняли відомий ролик «бігання по пеньочках, а потім самі добряче пореготали.

Або, по сім’ях ( у нього їх було декілька) Каськіва, направили з прокуратури 1+1 ( щоб краще припозорити і розкрутити за традицією для початку справу і надати їй якнайбільше драматизму) які дізналися від сожитєльок, що він був жлоб із жлобів і не виділяв коштів навіть на памперси.

Так от, є корупціонери, які завдали великої шкоди державі, а їх «родичі» ще й «під кришою» можуть безсоромно роздявлять свого чорного рота проти держави рити, діючої влади, та просто проти чесних пересічних громадян України. Бо бачте, у мене не повелося як у людей, то я і іншим буду ковиряти.Українське суспільство сьогодні вимагає від влади – провести моніторинг хапуг, їх родичів, коханок – і відправити їх на передову. Навіть, якщо втікачів відпустили бачте під заставу, або вони накивали пятами кульгаючи в електронних браслетах, чи в одіялах в клєтку в ростов-на-дону. Нема чого сьогодні сидіти і потєшатися з обстановки в Україні, гратися в кошки – мишки із своїми «покровителями», воображаючи із себе щось свише ( від яких можна витягти не лише гонорар в корнверті, а ще й, якщо довго маніпулювати, то і машину, і хату в придачу). Так от, є корупціонери, які завдали великої шкоди державі, а їх «родичі» ще й «під кришою» можуть безсоромно роздявлять свого чорного рота проти держави рити, діючої влади, та просто проти чесних пересічних громадян України. Бо бачте, у мене не повелося як у людей, то я і іншим буду ковиряти.Українське суспільство сьогодні вимагає від влади – провести моніторинг хапуг, їх родичів, коханок – і відправити їх на передову. Навіть, якщо втікачів відпустили бачте під заставу, або вони накивали пятами кульгаючи в електронних браслетах, чи в одіялах в клєтку в ростов-на-дону. Нема чого сьогодні сидіти і потєшатися з обстановки в Україні, гратися в кошки – мишки із своїми «покровителями», воображаючи із себе щось свише ( від яких можна витягти не лише гонорар в корнверті, а ще й, якщо довго маніпулювати, то і машину, і хату в придачу).

А також вияснити, як вони могли вийти під заставу за сотні тисяч, якщо у справі фігурували цифри мільйонні і мільярдні, як вони чудом, змогли "втекти" в рашку, при тому, коли патріоти, активісти не виходять навіть під заставу за зшиті на них білими нитками справи...

Бо, як бачимо, довголітня корупційна система в Україні породила касту "Священних індійських корів".