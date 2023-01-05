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У Рівному судитимуть колишнього рятувальника, який перейшов на бік ворога

Рівненська область / Новини регіону 05-янв, 2023, 08:149 prov 0
Рівненська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Луганщини, якому інкримінують державну зраду за перехід на бік ворога в період збройного конфлікту (ч. 1 ст. 111 КК України).
У ході досудового розслідування встановлено, що житель м. Кадіївка Луганської області (до перейменування – Стаханов), капітан служби цивільного захисту, який до 2015 року проходив службу в підрозділах Головного управління ДСНС в Луганській області, але звільнений за систематичні прогули, пішов на співпрацю з окупантами.
Зокрема, з 2021 року він очолює так звану «Державну пожежно-рятувальну частину №22 Стаханівського пожежно-рятувального загону міністерства надзвичайних ситуацій та ліквідацій наслідків стихійних лих луганської народної республіки». Наразі чоловік вже отримав звання підполковника, та продовжує працювати на ворога, забезпечуючи його підривну діяльність проти України.
Досудове розслідування за спеціальною процедурою здійснювало Управління СБУ в Рівненській області. Обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 12 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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