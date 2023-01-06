Оперативна інформація станом на 06.00 06.01.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася триста сімнадцята доба російського широкомасштабного вторгнення.Протягом минулої доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і по цивільній інфраструктурі.Небезпека авіаційних та ракетних ударів ворога залишається на всій території України.Основні зусилля противник зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має.За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Спірне, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка Харківської області.На Куп’янському напрямку зафіксовано ворожий вогонь у районах населених пунктів Тавільжанка, Дворічна, Вільшана, Синьківка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Куземівка, Новоселівське та Стельмахівка Луганської області.На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Макіївка, Площанка, Кузьмине та Діброва на Луганщині.На Бахмутському напрямку противник обстріляв Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівку, Веселе, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Білу Гору, Курдюмівку, Диліївку, Озарянівку, Північне, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.На Авдіївському напрямку під вогневе ураження потрапили Красногорівка, Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.На Новопавлівському напрямку окупантами обстріляно Микільське, Вугледар та Пречистівку Донецької області.На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка, Зелене Поле і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Щербаки, Степове і Приморське Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.На Херсонському напрямку, зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Чорнобаївка та Токарівка.У населеному пункті Каховка Херсонської області російські окупанти намагаються заборонити обіг української гривні, здійснюють рейди торговельними точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару, у разі виявлення українських грошей.За наявною інформацією, з 1 січня, у місті Донецьк, співробітники так званих військових комісаріатів розпочали збір інформації про громадян 2006 року народження для постановки на військовий облік.У зв?язку з високою ефективністю засобів вогневого ураження Сил оборони, у місті Старобільськ Луганської області противник посилив адміністративний та контррозвідувальний режими. Окупанти перевіряють мобільні телефони місцевих жителів. Особлива увага приділяється особам, у яких в списках є номери абонентів українських операторів зв’язку.Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.Також, протягом доби, наші захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.Наші підрозділи ракетних військ і артилерії здійснили вогневе ураження 2 районів зосередження живої сили та військової техніки противника.Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!