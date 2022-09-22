На Буковині до 15 та 12 років за ґратами засуджено двох пенсіонерів, які посягали на статеву свободу та недоторканість дітей

За підтримання публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Чернівецької обласної прокуратури визнано винними двох жителів Чернівців, які посягали на статеву свободу та недоторканість дітей. Їх засуджено до 15 та 12 років позбавлення волі.Прокурори довели, що 77-річний чернівчанин упродовж 15 років вступав у статеві відносини з дітьми, виготовляв порнографічну продукцію, у тому числі за їх участі. Він створив у своєму помешканні місце розпусти та пропонував своїм знайомим сексуальні послуги жінок та дівчат.У ході досудового розслідування виявлено 54 Гб файлів із зображеннями та відео порнографічного змісту, у тому числі з ознаками дитячої порнографії.Чоловік запрошував до себе додому малолітніх та неповнолітніх дівчаток, як правило доньок жінок, які надавали йому сексуальні послуги. Він фотографував дітей оголеними, а також за певну грошову винагороду вступав з ними в статеві відносини, фіксуючи це на відео.Дівчатка його добре знали, неодноразово бували у нього вдома разом зі своїми матерями. Крім того, одна з потерпілих була його похресницею.Скориставшись їхньою довірою та необізнаністю, засуджений почав залучати дітей до надання інтимних послуг за винагороду іншим чоловікам. Він обумовлював дату, час та розмір грошової винагороди. Забезпечував клієнтів чистою постільною білизною, рушниками та засобами контрацепції. Інтимні зустрічі відбувались у нього в квартирі.Серед постійних відвідувачів був 68-річний завідувач відділення одного з чернівецьких коледжів.Спочатку діти сприймали усе, що з ними відбувається, як гру, а підростаючи отримували для себе джерело доходу.Фактично потерпілими від протиправних дій засуджених було троє дівчат, проте лише дві проявили сміливість та подали слідчому заяви про визнання їх потерпілими у провадженні.У судовому засіданні чоловіки вину визнали частково, проте прокурор надав достатньо доказів про їхню причетність до інкримінованих їм кримінальних правопорушень.Суд присяжних Шевченківського районного суду м. Чернівці визнав 77-річного чоловіка винним у вчиненні 58 епізодів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152, ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 302, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 155, ч. 3 ст. 302, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 155, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 155, ч. 1 ст. 156-1, ч. 3 ст. 301-1, ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 301-1 КК України.Його 68-річного спільника у 29 епізодах, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 155, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 155 КК України.Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області.