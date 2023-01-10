15 років за ґратами та 1 млн грн компенсації - суд оголосив вирок за вбивство працівника СІЗО

Прокурор Рівненської обласної прокуратури у суді довів вину жителя Маріуполя, якого обвинувачували в умисному вбивстві працівника Рівненського СІЗО, вчиненому з корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб, а також у незаконному носінні, зберіганні, придбанні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу ( п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).Доведено, зокрема, що обвинувачений зі спільником, будучи завербованими представниками фсб рф, у 2016 році отримали завдання за 2000 доларів США та 300000 рублів рф вбити колишнього військовослужбовця ЗСУ, 37-річного рівнянина. Кілька місяців чоловіки узгоджували злочинний план, купили зброю та стежили за жертвою.У вересні 2016 року на виконання вказівки кураторів спільники прибули до будинку по вул. Відінській в Рівному. Один з них чекав жертву під будинком, а обвинувачений – в під’їзді. Коли чоловік вийшов з ліфта - кілер здійснив у нього 8 пострілів, після чого ще вдарив пістолетом кілька разів по голові. Після вбивства зловмисники втекли до росії. Пізніше одного з них затримали на кордоні, а іншого – вже в рф.У 2020 році суд засудив 56-річного чоловіка до 12 років позбавлення волі за державну зраду.Тепер же вироком Рівненського міського суду обвинуваченого визнано винним ще й у вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю та засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд також задоволив цивільний позов потерпілої на 1 000 000 грн.Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.