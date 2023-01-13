Прокуратура скерувала до суду 26 позовів щодо незаконного відчуження та неналежного утримання захисних

З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну особливо актуальними для збереження життя та здоров’я громадян стали захисні споруди. Проте, виявилось, що на Рівненщині непоодинокими є факти продажу або передачі в оренду укриттів органами місцевого самоврядування, що є порушенням Закону України.Захищаючи інтереси держави у сфері використання будівель та споруд цивільного захисту населення, органами прокуратури Рівненщини пред’явлено до судуна загальну сумумлн гривень.Зокрема, скеровано 8 позовів стосовно незаконного відчуження або надання в оренду захисних споруд цивільного захисту, 3 – щодо передачі укриттів у користування за удаваними правочинами. Ще 12 позовів стосуються визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання власників та/або балансоутримувачів споруд цивільного захисту населення привести їх у стан, що відповідає встановленим вимогам і стандартам та 2 позови щодо зобов’язання органів місцевого самоврядування взяти на облік безхазяйні протирадіаційні укриття загальною площею 435 кв м, місткістю 830 осіб.Окрім того, до Рівненського окружного адміністративного суду пред’явлено позов про зобов’язання ініціювати розгляд питання про надання згоди на прийняття у комунальну власність споруди цивільного захисту у Рівному. Йдеться про укриття площею понад 2,5 тис. кв. м., яке може вмістити 4 тисячі людей.Також, за фактами можливої протиправної приватизації та незаконного відчуження споруд цивільного захисту окружними прокуратурами розпочато 7 кримінальних проваджень, в одному з них обвинувальний акт вже скеровано до суду.