«Вибивав» неіснуючий борг за допомогою так званих «смотрящих» кримінальних авторитетів – трьом жителям Бердичева вручили підозри

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, двом особам повідомлено про підозру у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в умисному встановленні і поширенні в суспільстві злочинного впливу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб за. (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 255-1 КК України).Ще одному фігуранту провадження - підозру у зверненні до особи, яка завідомо для винного може здійснювати злочинний вплив, зокрема до особи, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, з метою застосування нею такого впливу (ч. 1 ст. 255-3 КК України).Слідство встановило, що неодноразово судимий житель Бердичева (наразі стосовно нього розслідують справу про скоєння ще одного злочину), аби «вибити» зі свого знайомого неіснуючий борг, звернувся до кримінального авторитета, так званого «смотрящого» за одним з мікрорайонів міста.56-річний «смотрящий», який під час неодноразового відбування покарання за скоєні злочини, зокрема, й насильницького характеру, здобув певний авторитет серед засуджених, охоче погодився на пропозицію. Та ще й до справи залучив свого 50-річного спільника, який за понад 15 років відбування покарання за різні злочини також набув серед ув’язнених статусу кримінального авторитета.Обоє «титуловані» так звані кримінальні авторитети, неодноразово призначали потерпілому зустрічі, вимагаючи 7000 грн, частина з яких нібито мала б поповнити «общак» - своєрідну «касу взаємодопомоги» для ув’язнених та злочинного середовища на волі. У разі несплати – погрожували фізичною розправою. А під час чергової зустрічі встановили крайній термін.Потерпілий, зазнавши психологічного тиску, реально сприймав погрози про насильство та, усвідомлюючи їх кримінальні статуси, змушений був виконати незаконні вимоги. Однак того ж дня, у листопаді 2022 року, відразу після одержання обумовленої суми, вимагачів затримали правоохоронці.Наразі двоє з них – замовник та 50-річний спільник перебувають під вартою у зв’язку з раніше скоєними злочинами. Третій фігурант провадження – під цілодобовим домашнім арештом. Крім цього, на частину квартири, яка йому належить, накладено арешт.Досудове розслідування проводить слідче управління Головного Управління Нацполіції в області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.