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На Буковині за держраду судитимуть так звану «заступницю голови адміністрації міста Торез»

Новини регіону / Чернівецька область 17-янв, 2023, 10:189 prov 0
Чернівецька обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно  громадянки України за фактами держради та сприяння діяльності терористичної організації  (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України).
За даними слідства, з 2016 року жителька Донецької області  підтримує ідеології так званої «ДНР» та добровільно погодилась обійняти посади в ієрархії вказаної квазіреспубліки. До 2019 року була керуючою справами так званої «адміністрації міста Єнакієво», згодом одержала підвищення – стала так званим «заступником голови адміністрації міста Торез».
Обіймаючи ці посади, жінка забезпечувала функціонування псевдодержавних органів «ДНР», а з вересня 2022 року, після нікчемного проголошення РФ про анексію Донецької області, жінка допомагає окупаційній владі здійснювати підривну діяльність проти України.
Спеціальне досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі Управління СБ України у Чернівецькій області.
Джерело.
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