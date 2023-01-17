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путіана, іді на**й": Селезньов похизувався обновкою "на честь" російського диктатора

Війна з московитами / Спорт / Тварини / Актуально 17-янв, 2023, 10:599 swet 5
 
Євген Селезньов за відсутності серйозної роботи у футболі присвятив себе світу моди.
Колишній нападник збірної України показав цікаву обновку свого гардеробу.
 Селезньов одягнувся у повністю чорний комплект, а родзинкою образу став напис на кофті: "путіне, йди на х*й". Гадаємо, десятки мільйонів українців погодяться з цією тезою.
Нагадаємо, наразі 37-річний Селезньов залишається без клубу. У грудні нападник розірвав контракт з Минаєм і не може втілити свою мрію – рекорд голів у елітному дивізіоні України.
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