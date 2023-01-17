путіана, іді на**й": Селезньов похизувався обновкою "на честь" російського диктатора

Євген Селезньов за відсутності серйозної роботи у футболі присвятив себе світу моди.
Колишній нападник збірної України показав цікаву обновку свого гардеробу.
Селезньов одягнувся у повністю чорний комплект, а родзинкою образу став напис на кофті: "путіне, йди на х*й". Гадаємо, десятки мільйонів українців погодяться з цією тезою.
Колишній нападник збірної України показав цікаву обновку свого гардеробу.
Селезньов одягнувся у повністю чорний комплект, а родзинкою образу став напис на кофті: "путіне, йди на х*й". Гадаємо, десятки мільйонів українців погодяться з цією тезою.