путіана, іді на**й": Селезньов похизувався обновкою "на честь" російського диктатора

Євген Селезньов за відсутності серйозної роботи у футболі присвятив себе світу моди.

Колишній нападник збірної України показав цікаву обновку свого гардеробу.

Селезньов одягнувся у повністю чорний комплект, а родзинкою образу став напис на кофті: "путіне, йди на х*й". Гадаємо, десятки мільйонів українців погодяться з цією тезою.

Нагадаємо, наразі 37-річний Селезньов залишається без клубу. У грудні нападник розірвав контракт з Минаєм і не може втілити свою мрію – рекорд голів у елітному дивізіоні України.