Лютий буде зимовим і холодним - ДЕРКАЧ

Такий прогноз на останній місяць зими озвучив народний синоптик Деркач, передає "Полісся". Друга декада, вважає він, ознаменується і поступовим потеплінням.

"На початку останнього місяця зими – слабкі опади. Ближче до середини першої декади вони переростуть в інтенсивні. У цей період зима покаже свій характер – два-три дні будуть досить холодними", – заявив синоптик.

До кінця першої десятиденки лютого, за його словами, опади припиняться і трохи потеплішає.

Приблизно в середині місяця опадів буде зовсім небагато, вночі можливий невеликий мінус, а вдень – близько нуля градусів.У третій декаді, за прогнозом Деркача, невеликі морози вночі все ще спостерігатимуться, вдень також буде плюсова температура.

"Хоча середина цієї десятиденки протягом 2-4 днів ще нагадає про зиму. Але вдень уже відчуватиметься подих весни", – написав народний синоптик.

В загальному - лютий буде зимовим і холодним, - підсумував Деркач...