Сонячні станції та сонячні електростанції найкращі в м.Чернівці

Готове рішення для зниження витрат на електроенергію та забезпечення резервного живлення об'єктів, підключених до міської мережі – сонячні станції (Чернівці). Це надійний, екологічно чистий та тихий варіант електропостачання будинку, офісу, складу, будівельних майданчиків, тощо.

Сонячна батарея (сонячний модуль, сонячна панель) - це «сендвіч» із спеціального загартованого скла, під яким знаходяться кремнієві, селенові, або галієві фотоелементи та клемна коробка. Ці пристрої перетворюють сонячне світло на електричну енергію, яку можна використовувати для будівництва сонячних електростанцій. Сонячні батареї для приватного будинку бувають різного розміру, що здебільшого визначає їхню потужність. Це дозволяє підібрати розмір та потужність системи під особисті потреби.

Зверніть увагу, що встановлення сонячних батарей для дому та дачі вимагає наявність додаткового обладнання: безпосередньо комплект сонячних батарей та сонячний інвертор, що перетворює постійний струм на змінний 220 В. Крім того, при організації повної автономії також знадобляться накопичувальна частина - акумулятори для сонячних батарей.

Ми пропонуємо сонячні електростанції (Чернівці) найновішого покоління з високим ККД. До явних переваг використання сонячних батарей для побутового використання, для будинку, дачі, котеджу, можна віднести відсутність у них рухомих механізмів (це означає, що нічого не зношується і не вимагає обслуговування), простоту та зручність конструкції та монтажу, безпеку, екологічність, та звичайно ж, довговічність.

Сонячні батареї нашої компанії зможуть прослужити не тільки 10-20 років, а й усі 50. Наприклад, мережеві сонячні електростанції швидко окупаються, а при підключенні до «зеленого тарифу» таке обладнання буде приносити власникам тільки прибуток в майбутньому.

Сонячні промені народжують найекологічніший вид енергії землі – сонячну енергію. Наша планета обдаровується сонцем таким величезним випромінюванням, кількість якого більша за енергію всіх запасів вугілля, газу, і нафти разом узятих. Навіть найдрібнішої частки сонячної інсоляції вистачить для задоволення всіх енергетичних потреб людства як у теперішньому, і у майбутньому. Проблема тільки в тому, що зібрати її в потрібній кількості ми поки що не можемо. Для перетворення випромінювання сонця на постійний струм, і служать сонячні батареї. Всі деталі рекомендуємо уточнювати в менеджерів за номерами: 050-149-91-81, 050-673-19-90 та 096-012-012-9.