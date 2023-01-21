Оперативна інформація станом на 06.00 21.01.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася триста тридцять друга доба російського широкомасштабного вторгнення.Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.Протягом доби противник завдав 7 ракетних (3 з яких по містах Краматорськ і Гуляйполе) та 15 авіаційних ударів. Також здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Нікополя.За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних районах з Україною утримуються певні підрозділи противника, проте наступальних угруповань ворога не виявлено. Силами і засобами збройних сил російської федерації, перекинутими до республіки білорусь, активно ведеться розвідка об’єктів суміжних держав, включно з Україною.Від артилерійського та мінометного вогню противника постраждали райони населених пунктів Волфине Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча, Бударки, Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині.На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Тавільжанка, Вільшана, Орлянка, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане, Берестове і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.На Лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних вогневих засобів райони населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Площанка, Голикове, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області.На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Північне, Залізне, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Вугледар, Богоявленку та Велику Новосілку Донецької області.На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.На Херсонському напрямку окупанти вчергове обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії Марганець і Нікополь Дніпропетровської області та Антонівку і Херсон. Є постраждалі серед цивільного населення.Противник щодня зазнає втрат у розв’язаній ним війні. За наявною інформацією, понад 300 поранених окупантів знаходяться на лікуванні тільки у хірургічному відділені міської лікарні Старобільська Луганської області.Для надання медичної допомоги російські окупанти використовують не лише медичні заклади тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської області, які вже переповнені, а й обладнують дитячі садочки під польові шпиталі. Також, у центральній лікарні населеного пункту Нижні Сірогози замінено усіх лікарів, там тепер лікують лише особовий склад російських окупаційних військ.Подібна ситуація склалась і у Каланчаку, де місцевих лікарів звільнили, а на їх місце привезли медичний персонал із Криму. Приходити до лікарні місцевим жителям заборонено.Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження ворога та 4 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.Також, наші захисники збили 2 розвідувальні БпЛА «Орлан-10» та «Мерлін-ВР».Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та 2 райони зосередження і склад боєприпасів окупантів.Вірте у Збройні Сили! Разом переможемо!Слава Україні!