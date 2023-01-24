На Рівненщині через ремонт буде перекрито один з мостів по міжнародній трасі

На Рівненщині на кілька днів вводять нічні обмеження на проїзд мостом на міжнародній трасі Київ — Ковель — Ягодин. Про це 23 січня повідомила пресслужба Укравтодору, передає Суспільне.
Йдеться про ділянку поблизу міста Сарни.
Міст через Случ буде перекритий з 24 до 28 січня у комендантську годину, тобто від опівночі до 5:00.
Об’їзд здійснюється автошляхами Н-25, Т-18-11 та Т-18-11 через населені пункти Березне, Михалин та Вири.
Підрядна організація уже виконує підготовчі роботи на км 302+974 автомобільної дороги державного значення М-07 «Київ – Ковель – Ягодин».
Тож прохання до водіїв, які мають відповідні перепустки на пересування у комендантську годину та необхідність поїздок у цю пору доби, спланувати свій маршрут завчасно.