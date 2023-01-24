Що вміє мультиварка та яку вибрати для дому

Мультиварка – це пристрій для кухні, який є незамінним помічником сучасної господарки. З ним готувати різні страви виходить швидше та легше. Електричне обладнання невелике за розмірами і мобільне, тому його можна навіть брати з собою у подорожі. Прилад підійде для облаштування кімнати в гуртожитку або маленької кухні у з?ємній квартирі. Мультиварки мають безліч корисних якостей, про які ми розкажемо далі та дамо поради на що звертати увагу, купуючи пристрій для дому.

Що це за прилад

Щоб не затримуватися на опису фізичних процесів, про мультиварку можна сказати простими словами: це каструля з антипригарним покриттям, яку для готування поміщають у корпус з герметичною кришкою та нагрівальним елементом. Всередині корпусу є процесор, який відповідає за програмування девайсу.

Мультиварки працюють від мережі 220 В. Пристрій вміє варити, смажити, пекти, тушкувати, готувати на пару. Кількість режимів та рецептів залежить від того, скільки коштує мультиварка.

Готування з мультиваркою не потребує присутності кухаря. Його участь обмежується завантаженням чаші та вибором відповідного режиму. Далі розумна техніка зробить все самотужки.

Переваги мультиварок

Зростаючу популярність приладів легко пояснити їх безперечними перевагами:

1. Прилад надзвичайно простий в керуванні. Користуватися ним може навіть підліток. Доречі, з мультиваркою набагато легше заохотити дитину до освоєння кулінарії. 2. Оскільки девайс робить майже усе сам, у домогосподарки з?являється вільний час на роботу, розваги, виховання дітей або саморозвиток. 3. Мультиварка поєднує у собі функції кількох електричних приладів: хлібопічки, йогуртниці, дегідратора, духової шафи, звичайної плити. Оскільки один прилад поєднує стільки функцій, то можна заощадити гроші на придбанні інших пристроїв та не перевантажувати простір кухні безліччю девайсів.

Як вибрати

Є перелік параметрів, на які треба звертати увагу, купуючи мультиварку:

1. Місткість чаші. Треба розраховувати на всіх членів родини. Замала чаша завдає незручностей. 2. Потужність. Чим більше енергії споживає прилад, тим швидше він готує, але надпотужні пристрої можуть викликати перевантаження мережі. Слід обирати моделі з середніми характеристиками. 3. Комплектація. Деякі моделі мають додаткове обладнання: ложки для перемішування, сіточки, з?ємні решітки для готування на пару, книжки рецептів. Звичайно ж, наявність додаткових комплектуючих впливає на вартість виробу. Якщо все це вам не потрібно, купуйте модель без зайвих елементів. З основними функціями вона справиться не гірше, ніж доукомплектовані аналоги. Те ж саме стосується додаткових опцій.

Щоб нова побутова техніка не розчарувала, треба обирати модель, яка в змозі задовольнити реальні потреби покупця. Немає сенсу купувати прилад з безліччю рецептів у пам?яті та великою кількістю додаткових функцій, якщо ви плануєте щодня готувати звичайну кашу. І навпаки, якщо ваше бажання – це багатофункціональний прилад, що може замінити професійного кухаря, то не варто сподіватись на диво від бюджетних агрегатів з механічним управлінням.



