Зеленський - абсолютний лідер незламної країни

Сьогодні свій ювілей відзначає шостий Президент України Володимир Зеленський.

Зеленський вступив на посаду президента України в 41 рік, ставши наймолодшим президентом в історії України. Також з усіх президентів він отримав найбільшу підтримку від виборців ( перший не як політик), а його партія на виборах до ВРУ стала абсолютним лідером. Звісно, це викликало заздрість, як у деяких вітчизняних політиків, так і у зарубіжних...

На долю нинішнього президента випала кривава війна проти московитів. Однак, весь світ побачив, рішучість Володимира Зеленського та тверду позицію за останній рік у протистоянні рашистській навалі. Як відомо, рашисти лижи гострили захопити Київ, власне, як і всю країну за три дні, розраховуючи на те, що Зеленський накиває п’ятами, як і відомий президент-втікач. Але, попри пропозиції очільника відомої мегадержави та гарантії безпечного політичного притулку Зеленський не покинув державу. Цей вагомий крок оцінили як українці так і світова громадськість. Авторитет В. Зеленського значно зріс, як всередині держави, так і на світовій арені.

Відрадно, що саме йому вдалося донести до світової спільноти правду, зламавши багаторічну російську пропаганду. Адже для того, щоб оправдати свої терористичні методи путіністи влучно застосовували пропаганду сіючи наклепи про український неонацизм, який потрібно знищувати.

Президент започаткував оригінальний та новий вид дипломатії: чи не щодня звертається особисто до різних світових організацій, груп, парламентів, студентів, доносячи правду про реальний стан речей в Україні. Зумів згуртувати та консолідувати усі гілки влади та політичні інституції, перевести на рейки оборони. Також авторитет і довіра до ЗСУ на чолі з Валерієм Залужним досягає піку за роки незалежності держави.