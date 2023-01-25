60 діб під вартою проведе 26-річна закладчиця психотропів

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури суд відправив під варту 26-річну закладчицю, яку підозрюють у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).Жительку Житомира викрили у Рівному. При собі вона мала 6 пакетиків психотропної речовини «PVP», які планувала збути, залишивши закладки та надіславши координати кінцевим споживачам за допомогою інтернет месенджера «Telegram».Крім того, за місцем її тимчасового проживання у Рівному працівниками поліції вилучено ще близько 40 пакетиків з «PVP» для закладок. В ході досудового розслідування встановлено, що жінка раніше не судима, не працююча, приїхала у Рівне безпосередньо для того, щоб розкласти по місту психотропну речовину.24 січня їй повідомлено про підозру, а сьогодні Рівненський міський суд обрав підозрюваній запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.За вчинення зазначеного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна.