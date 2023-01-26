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Рівненська митниця упродовж 2022 року видала майже 10 тисяч сертифікатів на експорт українських товарів

Рівненська область / Новини регіону 26-січ, 2023, 15:599 prov 4
З метою підтримки національного товаровиробника забезпечується видача сертифікатів EUR.1 на експорт товарів українського походження до країн Європейського Союзу, Європейської асоціації вільної торгівлі, Грузії, Ізраїлю та Великобританії.
Сертифікат EUR.1 видається експортерам безоплатно на кожну партію товару при експорті до країн, з якими укладено Угоди про вільну торгівлю. Зазначений документ надається з метою застосування преференційних ставок ввізного мита. Митниця видає сертифікат в найкоротші терміни, що не перевищують 8 робочих годин і термін його дії складає 4 місяці.

Зокрема у 2022 році Рівненською митницею видано 9527 преференційних сертифікатів EUR.1., для порівняння в 2021 році - 5339.
У 2022 році сертифікати видавались до наступних країн: Польщі - 3444, Німеччини - 1693, Литви - 889, Румунії - 760, Угорщини - 715, Чехії - 290, Італії - 267, Нідерландів - 242, Бельгії – 169 тощо.
Нагадуємо, що на Єдиному державному інформаційному веб-порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» існує сервіс перевірки в режимі реального часу сертифікатів з перевезення (походження) форми EUR.1. Сервіс знаходиться за посиланням – https://cabinet.customs.gov.ua/certorigcheck. Для перевірки достатньо зазначити дату, номер сертифіката, вагові або кількісні показники партії товару. Всі видані сертифікати засвідчуються QR-кодом.
Отримати консультацію з приводу видачі сертифікатів у Рівненській митниці можна за телефоном: (0362) 630861.
Рівненська митниця.
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