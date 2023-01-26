Рівненська митниця упродовж 2022 року видала майже 10 тисяч сертифікатів на експорт українських товарів

Сертифікат

видається експортерам

з метою застосування преференційних ставок ввізного мита. Митниця видає сертифікат в найкоротші терміни, що не перевищують 8 робочих годин і т

Польщі - 3444, Німеччини - 1693, Литви - 889, Румунії - 760, Угорщини - 715, Чехії - 290, Італії - 267, Нідерландів - 242, Бельгії – 169 тощо.