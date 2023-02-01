«Смотрящого» і шістьох його спільників судитимуть за організацію наркобізнесу в колонії

Прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 7 учасників злочинної організації, які налагодили наркобізнес у виправній колонії на Рівненщині. Крім того організатору інкримінують ще й встановлення та поширення злочинного впливу в установі виконання покарань, а одному з його співучасників – прохання та одержання працівником установи, який не є службовою особою, неправомірної вигоди, за вчинення дій з використанням свого становища (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 354 КК України).В ході досудового розслідування встановлено, що 33-річний уродженець Волині, який понад 15 останніх років перебуває за ґратами, у тому числі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, відбуваючи покарання в одній з виправних установ Рівненщини, завдяки набутому авторитету серед засуджених отримав статус так званого «смотрящого».Він же організував і наркобізнес в колонії, залучивши до своєї діяльності у якості виконавців ще двох ув’язнених та трьох осіб з числа своїх близьких за межами установи, двох жителів Вараша та рівнянку. Учасники організованої групи налагодили схему постачання до закладу наркотичних речовин – канабісу, бупренорфіну, метадону та трамадолу. Використовуючи корупційні зв’язки, вони залучили до свого «бізнесу» працівника, котрий мав право входу на територію колонії у зв’язку із виконанням трудових обов’язків.Заборонені речовини надходили співучасникам різними партіями через один з поштових сервісів. Ті їх збирали та формували в одну передачу, яку за винагороду кур’єр доставляв у заклад. Іноді пакунки просто перекидали через паркан. Частину наркотиків засуджені лишали для власного використання, ще частину продавали іншим ув’язненим.Протизаконну діяльність організованої групи правоохоронці викрили та припинили у червні минулого року. Слідством встановлено 12 епізодів злочинної діяльності угруповання.Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в області, за оперативного супроводу УСР в області ДСР НП України та Управління СБУ в Рівненській області.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років (а організатору – до 15 років), з конфіскацією майна.