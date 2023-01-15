Оновлення ситуації станом на 6.00 ранку, 6 лютого 2023 року

Розпочався 348 день повномаштабної російської військової агресії.Основні зусилля окупанти зосереджують на проведенні наступальних операцій на сокирах Куп'янська, Лиманська, Бахмут, Авдіївка, Новопавлівка.Під час бойових дій в районі міста Бахмут повна відсутня координація та взаємодія військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців ПМС "Вагнер".Протягом минулої доби наші підрозділи відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхнокам'янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам'янка, Сєвєрне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Поб'єда та Новомихайлівка Донецької області.Водночас ворог завдав 4х ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харкова та Дружківки на Донечині та здійснив 56х атак з МЛРС, зокрема, по цивільній інфраструктурі Херсону. Є загиблі та поранені.Загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається високою.Волинь, Полісся, Сіверщина та Слобожанщина: наступальних угруповань противника не виявлено. Обстріляні околиці Сеньківки Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Сопич, Бояро-Лежачі, Вольфине та Олександрівка на Сумщині та Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Охірцеве, Бударки та Рублене на Харківщині.Вісь Куп'янськ: ворог обстріляв райони населених пунктів Піщане, Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка на Харківщині, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.Вісь Лиман: під ворожий вогонь потрапили Терни Донецької області та Макіївка, Площанка, Невське, Червонпопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва - Луганська область.Вісь Бахмут: від пожежі постраждали понад 25 районів населених пунктів, серед них Спірне, Білогорівка, Миколаївка, Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Тарасівка, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.Вісь Авдіївки: під артилерійським обстрілом опинилися Семенівка, Авдіївка, Північне, Водяне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Поб'єда та Новомихайлівка.Вісь Новопавлівка: Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Нескучне на Донеччині.Запорізька вісь: від пожежі постраждали понад 30 населених пунктів. Серед них Новопіль, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове та Кам'янське Запорізької області.Вісь Херсона: обстріляли, зокрема, Херсон, а також Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Любов, Берислав, Веселе, Іванівка, Микільське, Чорнобаївка, Антонівка, Дніпровське, Гончарне Херсонської області. Загалом майже 20 населених пунктів.Ворог продовжує зазнавати втрат. Таким чином, у селі Василівка Запорізької області окупанти перетворили місцеву дитячу лікарню на військовий госпіталь для поранених військовослужбовців збройних сил РФ. Прийом дітей до лікарні припинено.Упродовж минулої доби Повітряні сили Сил оборони України завдали 9х ударів по районах зосередження противника та удар по позиціях своїх зенітних ракетних систем. Підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони України уразили командний пункт, 8х районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.Вірте в ЗСУ!Об'єднавшись ми переможемо!Слава Україні!