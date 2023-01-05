Оновлення ситуації станом на 6.00 ранку, 10 лютого 2023 року

Слава Україні!352 день повномаштабної російської військової агресії розпочався.Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступальних операцій у сокирах Куп'янська, Лиманська, Бахмута, Авдіївка, Новопавлівка в областях Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитного, Мар'їнка та Вугледар. Активно використовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для ударів по позиціях наших військ.Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряникивка та Масютівка Харківської області; Стельмахівка та Діброва – Луганськ та Федорівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Авдіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Пречистівка на Донеччині.Протягом минулої доби ворог завдав 52х авіаударів та 6х ракетних ударів, 2 з яких влучили по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Також окупанти обстріляли 63х ракетами з МЛРС, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей.Загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається високою.Сокири Волинь, Полісся, Сіверщина та Слобожанщина: змін не було, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Обстріляли райони 27х населених пунктів. Серед них Сеньківка та Гай Чернігівської області; Нововасилівка, Студенок, Вольфине, Басівка, Миколаївка, Олександрівка, Велика Писарівка на Сумщині та Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Стариця та Дворічна на Харківщині.Сокири Куп'янська та Лиманська: вогнем постраждали райони Сіньківки, Куп'янська, Піщане, Берестова Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Червопопівка, Дібровське та Серебрянське лісництва на Луганщині та Торське на Донеччині.Вісь Бахмута: під обстрілами постраждали райони Миколаївка, Спірне, Васюківка, Веселе, Берестова, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Богданівка, Іванівське, Бахмут, Олександро-Шултне, Торецьк, Сєвєрне та Майорськ Донецької області.Під танковим, мінометним та артилерійським вогнем по сокирах Авдіївки та Новопавлівки перебували Кам'янка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Нескучне, Золота Нива, Пречистівка та Угледар Донецької області.Запорізька область: під вогню потрапили райони населених пунктів Времівка та Новопіль на Донеччині та Темирівка, Ольгівське, Староукраїнське, Гуляйполе, Червоне, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Орігів, Новоданилівка, Мала Токмачка та Чарівне на Запорізькій області.Вісь Херсона: від ворожого вогню постраждали райони 22х населених пунктів, серед яких: Качкарівка, Токарівка, Веселе, Антонівка, Садове, Комишани, Берегове та Херсон.Російські окупанти продовжують проводити фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області. Наприклад, у місті Гола Пристані працівники ФСБ РФ проводять перевірку документів та особистих речей місцевих мешканців, особливу увагу звертаючи на телефони.Щоб поповнити втрат, російські окупанти привезли найманців з так званого ПМС "Вагнера", з числа завербованих полонених, до села Мирне Запорізької області.За минулу добу Повітряні сили Сил оборони завдали 18х ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 4х ударів по позиціях зенітних ракетних систем.Сили протиповітряної оборони протягом доби збили 3х ворожі БПЛА. За попередньою інформацією 2х види "Орлан-10" та 1х "Оріон".Підрозділи ракетно-артилерійських військ одночасно уразили 2х пункти управління противника, 5х районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію протиповітряної оборони противника.Вірте в ЗСУ!Об'єднавшись ми переможемо!Слава Україні!