Мотивація персоналу: чому вона важлива

Мотивація співробітників є ключем до успіху організації. Це рівень самовідданості, драйву та енергії, які працівники компанії привносять у свою роботу щодня. Без цього компанії відчувають зниження продуктивності, нижчі рівні продуктивності, і цілком імовірно, що компанія також зможе досягти важливих цілей. Але мотивація співробітників не завжди дається легко – це те, що керівникам на робочому місці необхідно розвивати та контролювати.

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Що таке мотивація працівників?

Мотивація співробітників – це рівень цілеспрямованості, енергії та новаторства, які працівники компанії зберігають протягом робочого дня. Підтримка та підвищення мотивації на робочому місці може стати проблемою для багатьох компаній, тому що не кожне завдання буде цікавим. Тому підприємства мають знайти способи зберегти залучення своїх співробітників.

Чому така важлива мотивація співробітників?

Уявіть собі співробітника, чия трудова мотивація особливо низька. Ймовірно, він працює повільніше, уникає завдань і проводить робочий час, уткнувшись у смартфон або ще гірше в список нових вакансій на Headhunter. Але найголовніше, такий співробітник розсіяний і не вкладає жодної енергії у свою роботу. Це не тільки витрачає даремно ваші ресурси, але й може мати ефект доміно для інших співробітників, потенційно утримуючи всю компанію від виконання роботи на найвищому рівні або досягнення важливих цілей.

З іншого боку, мотивований співробітник сповнений ентузіазму, цілеспрямований і пишається своєю роботою. Він швидко виконує завдання, діє і хоче робити свою роботу добре як для себе, так і для компанії. Незалежно від того, знаходиться ваша компанія на підйомі або на спаді, мотивація персоналу дуже важлива. У той момент, коли мотивація працівників впаде, дохід та обсяг виробництва можуть піти вниз.

Які переваги мотивації працівників?

Вищий рівень продуктивності

Не дивно, що використання методів мотивації співробітників спонукає людей працювати продуктивніше і призводить до збільшення доходів. Однак мало хто знає, що продуктивний спосіб роботи також позитивно впливає на досвід співробітників, оскільки сприяє підвищенню задоволеності роботою.

Більше інновацій

Мотивація працівників винагородами та іншими перевагами сприяє розвитку культури інновацій. Коли співробітники відчувають, що їхня організація цінує та підтримує їх, вони хочуть кинути собі виклик. Отже, ніколи не можна недооцінювати важливість мотивації на робочому місці, оскільки стимулює зростання. Більше того, менеджери, які усвідомлюють, які переваги мотивують їхні команди, часто досягають найкращих результатів.

Низький рівень прокрастинації

Роботодавці, які визнають важливість мотивації в управлінні, визнають, що лідери одержують максимальну віддачу від своїх команд, коли вони підтримують, а не критикують. Коли менеджер дбає про робоче навантаження та благополуччя своєї команди, прокрастинація персоналу, як правило, нижче, оскільки співробітники почуваються менш напруженими та пригніченими.

Низький рівень плинності кадрів

Винагороди та мотивація співробітників йдуть пліч-о-пліч і разом сприяють виключно високому рівню утримання. Коли співробітники отримують привілеї на додачу до заохочення, вони високо мотивовані і навряд чи шукатимуть іншу роботу. Особливо, якщо інші компанії не можуть відповідати пакету бонусів, крім зарплати.

Відмінна репутація та гарний внутрішній бренд

Організації, які розуміють, як підвищити мотивацію співробітників, часто забезпечують винятковий досвід співробітників та мають сильний внутрішній бренд. Однак це не відбувається відразу. Сильний внутрішній бренд - це результат стратегій, що базуються на даних, заснованих на відгуках співробітників. Компанії зі щасливими та мотивованими співробітниками зберігають та залучають найкращі таланти.