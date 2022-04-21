На Рівненщині інтернет-продавця судитимуть за шахрайство

Прокурором Здолбунівської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно 23-річного жителя колишнього Корецького району, якому інкримінують шахрайство, вчинене повторно (ч.1, 2 ст.190 КК України).В ході досудового розслідування встановлено, що у серпні-вересні минулого року молодий чоловік розмістив у мережі Інтернет повідомлення про продаж обладнання та меблів для кухонь та ресторанів, хоч насправді він не мав ані цього майна, ані наміру пересилати покупцям замовлений товар.Жителі Вінницької, Київської, Івано-Франківської, Полтавської та Дніпропетровської областей, яких зацікавили оголошення, після спілкування у месенджерах з «продавцем» здійснювали передоплату та повідомляли дані для доставки замовлення.Обвинувачений, отримавши гроші, ніякого обладнання чи меблів не надсилав та блокував подальше спілкування. Таким чином чоловік «заробив» понад 33 тисячі гривень.Коли ж замовлений товар не надійшов покупцям – вони звернулись до поліції та на гарячу лінію кіберполіції повідомили про вчинені злочини.Вкотре наголошуємо на наявності великої кількості шахрайських схем, якими користуються зловмисники. Тому закликаємо бути особливо уважними під час купівлі-продажу товарів та послуг онлайн та при спілкуванні з так званими «представниками банку». Нікому і ні за яких обставин не повідомляйте будь-яких даних ваших банківських карток в телефонному режимі.Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.