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Священнику, який вдарив хлопчика з прапором України та його приятеля під час зібрання громади в смт Іршанську, повідомили про підозру

Новини регіону / Житомирська область 07-кві, 2023, 07:299 prov 56
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Коростенської окружної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, священнику місцевої церкви повідомлено про підозру у хуліганстві - грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувались особливою зухвалістю та винятковим цинізмом (ч. 1 ст. 296  КК України).
Слідство встановило, що до хуліганських дій священник вдався під час зібрання громади, яке проходило минулої неділі, 2 квітня, на території церкви Святої Покрови, що у смт Іршанську.
Підозрюваний під час емоційного діалогу з прихожанами безпідставно застосував фізичну силу стосовно двох дітей, 12-ти та 15-ти років. Зокрема, одного штовхнув рукою у плече, завдавши неповнолітньому фізичного болю, іншого малолітнього потерпілого, який стояв з прапором України, вдарив кулаком у потилицю, заподіявши йому легких тілесних ушкоджень. Нагадаємо, протиправна поведінка священника (відео з таким епізодом було активно поширено у мережі інтернет) викликала обурення громади та набула значного резонансу у суспільстві.
Наступного дня, 3 квітня, Коростенська окружна прокуратура внесла до  Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом скоєння священником хуліганства.
Матеріали провадження передані до Коростенського райуправління поліції, яке проводить досудове розслідування.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
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