На Волині заборонили діяльність УПЦ МП

Як повідомляє Суспільне, проект рішення про заборону УПЦ МП на території Волині депутати ухвалили одноголосно - 54 "за".
Крім того депутати підтримали текст звернення до вірян УПЦ із закликом розірвати будь-які зв’язки з російською православною церквою.
Згідно із проектом, депутати вирішили:
- звернутися до президента із проханням визначити законопроєкт "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" невідкладним і позачергово розглянути його у Верховній Раді;
- заборонити діяльність Української православної церкви московського патріархату (офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви) на території Волинської області;
- рекомендувати Волинській обласній військовій адміністрації розірвати договір оренди (користування) на комплекс споруд з релігійною організацією "Святогорський успенський зимненський ставропігіальний жіночий монастир Волинської області" та відповідні договори з іншими релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури.