На Закарпатті затримали підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої доньки своєї співмешканки

Вчора, 14 квітня, до поліції звернулася закарпатка, яка повідомила, що їй стало відомо про вчинення сексуального насильства її співмешканцем відносно 12-річної доньки.Співробітники поліції одразу розпочали розслідування та поспілкувалися з дитиною. В результаті, інформація підтвердилася: з’ясувалося, що вперше дитина потерпіла від насильства у червні 2021 року. Після цього 43-річний чоловік ґвалтував дитину ще декілька разів. Медики підтвердили факт вчинення проти дівчинки дій сексуального характеру.Для документування злочину та проведення першочергових дій на місце виїхали і співробітники слідчого управління, управління кримінальної поліції та криміналістична лабораторія Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.Правоохоронці оперативно розшукали 43-річного вітчима дівчинки та затримали його у порядку статті 208 КПК України. Наразі він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. У його помешканні провели обшук та вилучили ряд речей, які будуть доказами у цій справі.Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України, тобто Зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років. Йому загрожує позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Слідство у справі триває.Дитині буде надано необхідну психологічну допомогу.