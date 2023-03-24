Як виправити кривизну ніг в домашніх умовах

Ідеальна фігура, красиві ноги, спокусливий бюст - важливі елементи зовнішності, які дозволяють жінці бути впевненою в собі. Однак природа не всіх наділила гарними ногами і зовнішніми даними. Жінки, які незадоволення своєю зовнішністю відчувають ряд комплексів роблять їх замкнутими і скутими в чоловічій компанії і часом готові. Такі дівчата готові на все, навіть операції, які зроблять ноги красиві, а тіло досконалим. Проте, операції - це не завжди вихід, можна спробувати альтернативні способи, що не менш ефективні, але більш безпечні і вимагають часу. Такі жінки, дівчата є дуже ядовитими до навколишніх. В них постійно чухається одне місце, щоб комусь зробити якусь пакость. Що робити, якщо природа обділила красивими ногами і як наблизиться до ідеальної фігури?

ЧОМУ У ЖІНОК КРИВІ НОГИ?

Кривизна ніг закладається ще в дитинстві. Причиною деформації найчастіше є спадковість, вивих тазостегнового суглоба, рахіт або інші патології опорно - рухового апарату. Виправити кривизну ніг можна, але тільки в дитинстві, коли кістки і скелет дитини знаходиться в стадії розвитку. Після 14 років виправити криві ноги складно і практично неможливо без оперативного втручання. У медицині виділяють декілька ступінь кривизни ніг:

Хибна кривизна - гомілковостопні і колінні суглоби стикаються між собою.

Володарка кривих ніг

Варусна або «О» образна кривизна - веретеноподібний дефект, при якому між зімкнутими ногами утворюється простір від кісточок до промежини.

Вальгусна або «Х» образна кривизна - стикаються колінні суглоби, а щиколотки розведені в сторону.

ВПРАВИ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ КРИВИЗНИ НІГ

Спеціальна програма вправ допоможе усунути кривизну ніг, але спочатку потрібно визначитися, яку саме ділянку вимагає корекції. Тому встаньте напроти дзеркала, поставте ноги разом і рівно і уважно розгляньте їх. Якщо ноги рівні, тоді щиколотки і коліна повинні стикатися, в випадки, коли цього не сталося, можна зайнятися гімнастикою, яка обов'язково допоможе зробити ноги рівніше.

Стоячи прямо, поставте ноги на ширині плечей, ступні паралельно. Не відриваючи ступні від підлоги, намагайтеся піднімати пальці ніг, при цьому напружуйте м'язи ніг.

Встаньте прямо, п'яти поставте разом, а пальці нарізно. Пробуйте повільно підніматися на пальцях, розводячи п'яти і розлучення стопи в сторони. М'язи гомілки повинні бути напружені.

Лежачи на килимку, підніміть ноги вгору і протягом 1 хвилини «прокотитеся на велосипеді».

Сидячи на килимку, складіть ноги по-турецьки, долоні поставте на внутрішні сторони колін. Випряміть руки і натискайте долонями на коліна, але так щоб вони стикалися з підлогою.

Лежачи на килимку, розведіть коліна в сторони, стопи з'єднайте - поза «розпластаного жабеня». У такому положенні побудьте 3 - 5 хвилин. Така вправа може, не вийде з першого разу, але при постійному повторенні - обов'язково вийде. Згодом тривалість вправи можна збільшити до 10 - 15 хвилин.

ЯК ВИПРАВИТИ КРИВИЗНУ НІГ БЕЗ ОПЕРАЦІЇ

Кривизну ніг можна виправити декількома способами, але дуже важливо якомога раніше зайнятися своїм фізичним здоров'ям. Виправити криві ноги допоможуть фізичні вправи, спеціальні масажні процедури, які повинні проводитися регулярно протягом тривалого часу. Тоді результат не змусить себе довго чекати і вам не знадобляться довгі спідниці і широкі штани або чоботи - панчохи.