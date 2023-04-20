Чиновнику сільради на Волині призначили покарання у виді п"яти з половиною років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав проектного менеджера Підгайцівської сільської ради Луцького району винуватим в організації заволодіння чужим майном, в тому числі у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем та в умисному перешкоджанні здійсненню журналістом законної професійної діяльності (ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 171 КК України).Встановлено, що чиновник зареєстрував дружину підприємцем та у 2019-2020 роках від імені цього підконтрольного ФОП уклав із Підгайцівською сільрадою договори про здійснення робіт із капітального ремонту вулиці у селі Підгайці та території дитячого садочка в селі Романів.Надалі він організував виготовлення та підписання актів виконаних будівельних робіт із внесеними недостовірними відомостями про їх обсяг та вартість.На підставі цих документів на рахунки підконтрольного суб'єкта господарювання із місцевого бюджету було перераховано понад півмільйона гривень за роботи, які не виконувались.Окрім того, чиновник 04 січня 2021 року умисно перешкодив здійсненню законної професійної діяльності журналісткою, яка, виконуючи редакційне завдання, перебувала у приміщенні Підгайцівської сільської ради.За всі ці дії суд призначив йому покарання у виді п'яти років та шести місяців позбавлення волі з позбавленням на три роки права обіймати посади в державних органах.Також суд задоволив цивільний позов прокурора в інтересах Підгайцівської сільської ради про стягнення із обвинуваченого понад півмільйона гривень завданих громаді збитків.