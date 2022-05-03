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11 років ув’язнення за воєнний злочин – бурята-танкіста збройних сил росії засудили за жорстоке поводження з жителем Макарівського району

Новини регіону / Житомирська область 22-кві, 2023, 09:209 prov 0
За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської обласної прокуратури військовослужбовця збройних сил російської федерації визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни, а саме, жорстокому поводженні з мирним жителем, нападі на цивільний об’єкт, незаконному затриманні та позбавленні волі, погрозах вбивством і пограбування цивільної особи (ч. 1 ст. 438 КК України).
Йому призначене покарання у виді 11 років позбавлення волі.
У суді доведено, що злочин скоїв під час тимчасової окупації Макарівського району Київської області військовослужбовець збройних сил росії, командир танку, уродженець бурятії.
Переховуючись від наступу ЗСУ, він захопив у полон місцевого жителя, пограбував його та, погрожуючи розстрілом, вимагав показати дорогу до місця розташування підрозділу окупантів. На щастя, чоловіку вдалося втекти та залишити окупанта на півдорозі.
Наразі військовий злочинець перебуває у міжнародному розшуку.
Стосовно обвинуваченого застосовувалося спеціальне судове провадження.
Досудове розслідування – Головного управління Нацполіції в області,  оперативний супровід - контррозвідки Управління СБУ в області та відділу міграційної поліції ГУНП в області.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
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