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На Житомирщині тренера гуртка підозрюють у розбещенні малолітніх

Новини регіону / Житомирська область 25-кві, 2023, 12:109 prov 0
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Житомирської обласної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, тренеру одного з гуртків повідомлено про підозру у вчиненні розпусних дій щодо малолітніх осіб (ч. 2 ст. 156 КК України).
У злочині проти статевої свободи і статевої недоторканості особи підозрюють тренера одного з позашкільних гуртків.
За даними слідства, підозрюваний неодноразово вчиняв розпусні дії стосовно семирічних дівчаток, які займалися у секції під його керівництвом, розбещував їх.
Наразі фігурант провадження відсторонений від проведення занять.
Також вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції України, оперативний супровід здійснює відділ протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Нацполіції України.
Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
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