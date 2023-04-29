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На Буковині судитимуть чоловіка за вчинення домашнього насильства відносно сестри: поліцейські завершили досудове розслідува

Новини регіону / Чернівецька область 30-кві, 2023, 09:079 prov 0
Слідчі Чернівецького районного управління поліції довели причетність жителя обласного центру до психологічного насильства над своєю сестрою. Наразі поліцейські скерували обвинувальний акт до суду для подальшого розгляду. 
Під час досудового розслідування співробітники поліції встановили, що 38-річний чернівчанин упродовж тривалого часу, перебуваючи в стані алкогольного спяніння, ображав свою 44-річну сестру нецензурною лайкою, погрожував їй фізичною розправою та шарпав за одяг. Працівники поліції реагували на кожне повідомлення від потерпілої, складали протоколи про адміністративне правопорушення на кривдника та проводили з ним профілактично-роз’яснювальну роботу про неприпустимість таких дій.
Зокрема, Шевченківський районний суд міста Чернівці неодноразово визнавав правопорушника винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частинами 1 та 2 статті 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Однак кривдник продовжував чинити психологічне насильство відносно сестри, яке відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи, призвело до погіршення якості її життя, фізичного дискомфорту, втрати енергійності та повноцінного сну.
Слідчі поліції зібрали достатньо доказів систематичності вчинення таких насильницьких дій та довели причетність кривдника до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці під процесуальним керівництвом Чернівцької окружної прокуратури скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.
За вчинення таких протиправних дій чоловіку загрожує до двох років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
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