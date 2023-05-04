У Рівному судитимуть іноземця, який під виглядом волонтера збирав розвідувальну інформацію для ворога

Прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно іноземця, якому інкримінують передачу інформації про місце розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, представнику спецслужб держави агресора та участь у терористичній організації (ч. 3 ст. 114-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України).За даними слідства, 67-річний чоловік, який у 2014-2015 роках входив до так званої «П’ятої окремої мотострілкової Донецької бригади імені першого голови днр О.В. Захарченка Першого Армійського Корпусу Народної міліції днр», був завербований представником спецслужб країни-агресора. На виконання завдання свого куратора іноземець приїхав до Рівного під виглядом волонтера, аби зібрати інформацію щодо розташування у нашому місті військових підрозділів та об’єктів критичної інфраструктури.Інформатора затримали, коли він через месенджер намагався повідомити співробітнику головного управління генштабу зс рф дані про місце розташування одного з підрозділів ЗСУ, при тому що така інформація не розміщувалася у відкритому доступі уповноваженими державними органами, а її розголошення ворогу могло завдати шкоди обороноздатності та державній безпеці України.Іноземному агенту оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування здійснювало Управління СБ України в Рівненській області.Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.