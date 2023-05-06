Прокуратура відстояла у Верховному Суді статус об’єкта культурної спадщини будинку на вул. 16 липня у

Верховний Суд ухвалив рішення, яким приватному товариству відмовлено у визнанні протиправним та скасуванні розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації «Про взяття на облік об’єкта культурної спадщини». Йдеться про одну з найстаріших будівель на території Рівного, яка розташована на вул. 16 липня і входить до палацового комплексу князів Любомирських.
Це приміщення з 2010 року перебуває в оренді у приватного товариства. У 2019-ому, розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації будинок, як об’єкт архітектури кінця XVIII-початку XX століття, занесено до переліку об’єктів культурної спадщини.
Орендар з таким рішенням не погодився і звернувся до Рівненського окружного адміністративного суду з позовом про визнання протиправним та скасування розпорядження.
Надаючи оцінку позиції учасників цієї адміністративної справи та неналежне здійснення окремими з них заходів, спрямованих на збереження історичного приміщення , у справу вступила прокуратура. Адже заявлена вимога про скасування розпорядження голови Рівненської ОДА створювала загрозу пошкодження та/або втрати донесеної до нашого часу цінності будівлі з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду, а також збереження її автентичності.
Суд, врахувавши позицію прокуратури, закріпив за вказаною будівлею статус об’єкта культурної спадщини.
Це, своєю чергою, обмежує можливості реконструкції приміщення та накладає на орендаря додаткові обов’язки щодо збереження пам'ятки.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.