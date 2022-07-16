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В Ужгороді за втягнення жінок у проституцію судитимуть місцеву жительку

Новини регіону / Закарпатська область 08-травня, 2023, 08:349 prov 0
Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно місцевої жительки за фактом втягнення кількох осіб у зайняття проституцією (ч.ч. 1, 2 ст. 303 КК України).
Встановлено, що налагодила нелегальний бізнес 38-річна жінка, яка працювала адміністратором в одному з готелів обласного центру. Вона пропонувала відвідувачам закладу отримати послуги інтимного характеру за оплату. Для цього залучала жінок, які опісля передавали їй частину з одержаних коштів.
Кілька таких випадків зафіксовано вже протягом цього року. При цьому «комісія» адміністраторки становила близько чверті суми, яку платили за отримання таких послуг чоловіки.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Ужгородського районного управління поліції за оперативного супроводу відділу міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області. За вказаний злочин фігурантці може загрожувати позбавлення волі на строк до 7 років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.
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