На Рівненщині під час польових робіт на міні підірвався трактор: у поліції розповіли нові деталі

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.Оскільки попереджувальна табличка та обмежувальна стрічка були зміщені, вибухотехніки ВТС ГУНП обстежували територію на наявність вторинних вибухових пристроїв, аби забезпечити безпечний маршрут для огляду місця події слідчо-оперативній групі.Як з’ясувалося, 54-річний чоловік обробляв власну земельну ділянку зі своїм знайомим-трактористом. Втім, під час робіт вони проігнорували попереджувальну табличку, унаслідок чого трактор виїхав за безпечну межу, де підірвався. Власник ділянки загинув на місці.Водія, ровесника загиблого, із палаючого трактора дістали військовослужбовці із поліцейським офіцером Висоцької ТГ, який саме проїжджав неподалік. Правоохоронець одразу взяв зі службового авто аптечку та надав першу домедичну допомогу потерпілому. Потому разом із військовими допоміг перенести до «швидкої», яка разом із рятувальниками прибула на місце події. Чоловіка з травмами різного ступеня госпіталізували до реанімації. За його життя борються медики.Слідчі відділення №1 (м.Дубровиця) Сарненського РВП за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією частини 1 статті 115 КК України (з відміткою нещасний випадок).Поліцейські звертаються до громадян бути свідомими та відповідальними: в умовах воєнного стану в жодному разі не ігноруйте заборон, про які попереджають відповідні знаки.